Футбол

Адриано может из-за травмы пропустить матч «Динамо» — «Спартак»Чемпионат 06:20

Урал — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Стефан Страндбург
24′
Эрик Бикфалви
35′
40′
Николай Рассказов
45′
Лоренсо Мельгарехо
46′
Лоренсо Мельгарехо
Софьян Ханни
Эрик Бикфалви
Владимир Ильин
46′
Денис Кулаков
60′
66′
Зе Луиш
Педро Роша Невес
70′
Аяз Гулиев
Роман Зобнин
Денис Поляков
71′
Ярослав Годзюр
85′
Петрюс Бумаль
Сергей Брызгалов
89′
90′+3′
Роман Зобнин
Нападающий «Спартака» Луис Адриано рискует пропустить предстоящий матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», сообщает пресс-служба красно-белых. Бразильский форвард был освобождён от работы в общей группе во время сегодняшней тренировки.
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Луис Адриано может пропустить матч с «Динамо» из-за травмы

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