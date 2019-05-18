Футбол

Адриано из-за перебора желтых карточек не сыграет с «Оренбургом»Sports.ru 13:32

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
82′
Тарас Бурлак
83′
85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
88′
Фернандо
90′
Фернандо
Наиль Умяров
90′+7′
Аяз Гулиев
Нападающий «Спартака» Луис Адриано получил желтую карточку в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0, второй тайм). Для 32-летнего форварда это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне чемпионата России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Карточки — это футбольная жизнь. Сыграют другие». Кононов — о предупреждениях Фернандо и Адриано

Sport24.ru14:20

Фернанду и Адриану пропустят матч против «Оренбурга» из-за перебора желтых карточек

Спорт-Экспресс14:19

Адриано не сыграет с «Оренбургом»

Soccer.ru13:06

Адриано не сыграет против «Оренбурга»

Евро-футбол.ру13:01

Адриано из-за перебора желтых карточек не сыграет с «Оренбургом»

Sports.ru13:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено в 19:15
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Пулково аноним задержал вылет самолёта до Антальи

В три часа дня в субботу, 18 мая, в Пулково из-за анонимного сообщения о бомбе задержали вылет рейса FV 5863 авиакомпании «Россия» из Петербурга в Анталью.
Обновлено в 09:55
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Хоккей

Нидеррайтер не поможет Швейцарии в матче против сборной России

19 мая Швейцария сыграет очередной матч на групповом этапа ЧМ-2019 против сборной России.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Культура

Замечательный подарок брянцам сделал Райкин

Сегодня, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя с программой «Обычные слова» выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Обновлено в 14:43
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Пятерку по физической подготовке получили более половины военнослужащих Северного флота

Более 190 военнослужащих управления и штаба флота выполнили нормативы на высший квалификационный уровень по физической подготовке.
Обновлено в 06:32
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено в 17:51
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Космос

Компания SpaceX собирает второй прототип корабля Starship

Обновлено 15 мая в 18:03
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

«Дырявый» дисплей и мощная батарея: Vivo представит смартфон Z5x

Обновлено вчера в 09:07
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено в 10:21
Музыка

Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования

Обновлено 16 мая в 09:51
Игры

THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»

Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов

Особо в министерстве подчеркнули, что безопасность объектов образования находится на постоянном контроле, система антитеррористической безопасности образовательной среды действует на всей территории и охватывает каждую школу страны.
Обновлено в 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное