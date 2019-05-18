Адриано из-за перебора желтых карточек не сыграет с «Оренбургом»Sports.ru 13:32

Нападающий «Спартака» Луис Адриано получил желтую карточку в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0, второй тайм). Для 32-летнего форварда это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне чемпионата России.

Адриано из-за перебора желтых карточек не сыграет с «Оренбургом»

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