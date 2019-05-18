Футбол

Адриано из-за перебора желтых карточек не сыграет с «Оренбургом»Sports.ru 13:32

Крылья Советов — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
18′
Зе Луиш
Виталий Денисов
38′
38′
Луис Адриано
Сергей Рыжиков
43′
44′
Лоренсо Мельгарехо
47′
Илья Гапонов
48′
Роман Зобнин
50′
Лоренсо Мельгарехо
Павел Яковлев
Пол Антон
59′
73′
Луис Адриано
Александр Ташаев
Виталий Денисов
Владимир Полуяхтов
82′
Тарас Бурлак
83′
85′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
88′
Фернандо
90′
Фернандо
Наиль Умяров
90′+7′
Аяз Гулиев
Нападающий «Спартака» Луис Адриано получил желтую карточку в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0, второй тайм). Для 32-летнего форварда это предупреждение стало четвертым в текущем сезоне чемпионата России.
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