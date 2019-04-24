Футбол
Адриано и Рассказов не сыграют за «Спартак» в ТулеЕвро-футбол.ру 09:16
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут "Спартаку" в гостевом матче против тульского "Арсенала". Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а Адриано имеет проблемы с коленом, которые сделают его недоступным ещё на несколько игр.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с «Басконией»
Обновлено в 16:48
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
Энергетика
СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России
Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Собчак довела Бузову до припадка
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»
Обновлено в 16:40
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Минздрав вновь отчитался о сокращении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя на душу населения сократилось в России почти в два раза с 2011 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ.
Обновлено в 06:32
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Скончался известный французский актер Жан-Пьер Марьель, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на телеканал BFM.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова
Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Игры
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Футбол
Хохлов резко ответил на критику Широкова
Сегодня бело-голубые проиграли "Зениту" (0:2).
Обновлено в 16:51
Футбол
«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры
В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис».
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Кино
Джеймс Ван спродюсирует экранизацию романа «Жребий» Стивена Кинга
Киностудия New Line запустила в производство экранизацию одного из первых романов Стивена Кинга "Жребий", сообщает издание Соміпд Soon.
Обновлено в 13:19
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Происшествия
Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак на похоронах жертв
Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42