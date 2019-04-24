Адриано и Рассказов не сыграют за «Спартак» в ТулеЕвро-футбол.ру 09:16

Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут "Спартаку" в гостевом матче против тульского "Арсенала". Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а Адриано имеет проблемы с коленом, которые сделают его недоступным ещё на несколько игр.

Адриано и Рассказов не сыграют за «Спартак» в Туле

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Энергетика СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Кино «Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Политика Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Собчак довела Бузову до припадка Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Армия и оружие Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".

Политика Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Здоровье Минздрав вновь отчитался о сокращении потребления алкоголя в России Потребление алкоголя на душу населения сократилось в России почти в два раза с 2011 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ.

Кино Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель Скончался известный французский актер Жан-Пьер Марьель, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на телеканал BFM.

Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

Политика МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Игры Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Кино Джеймс Ван спродюсирует экранизацию романа «Жребий» Стивена Кинга Киностудия New Line запустила в производство экранизацию одного из первых романов Стивена Кинга "Жребий", сообщает издание Соміпд Soon.

Футбол Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".