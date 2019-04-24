Футбол

Адриано и Рассказов не сыграют за «Спартак» в ТулеЕвро-футбол.ру 09:16

Арсенал (Тула) — Спартак
завтра
в 13:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Защитник Николай Рассказов и нападающий Луис Адриано не помогут "Спартаку" в гостевом матче против тульского "Арсенала". Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, Рассказов не сыграет из-за ушиба, а Адриано имеет проблемы с коленом, которые сделают его недоступным ещё на несколько игр.
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