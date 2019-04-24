Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»Sport24.ru 08:52
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
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Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
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Новый мем появился благодаря второй серии восьмого сезона и разговору Дейенерис с одним из персонажей.
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Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
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В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
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Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве
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СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
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"По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:38