Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»Sport24.ru 08:52

«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

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Общество Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.

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