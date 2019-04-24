Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»Sport24.ru 08:52

Арсенал (Тула) — Спартак
завтра
в 13:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
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Игрок «Спартака» Рассказов пропустит следующий матч

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Рассказов пропустит матч с «Арсеналом» из-за травмы

Sports.ru09:13

Источник: «Спартак» потерял Адриано и Рассказова перед матчем с «Арсеналом»

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Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

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«Спартак» потерял Николая Рассказова перед матчем с «Арсеналом»

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Sport_inside: Адриано и Рассказов не сыграют с «Арсеналом» из-за повреждений

Бомбардир.ру09:44

Рассказов пропустит матч с «Арсеналом»

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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Армия и оружие

США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе

Обновлено в 13:20
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Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России

В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено в 11:52
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Глава Минздрава сообщила о росте зарплат медиков на 120%

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Обновлено в 10:26
Политика

Путин назвал сверхзадачу для России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала борьбу с бедностью сверхзадачей в майском указе президента.
Обновлено в 09:26
Экономика

Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева

Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании.
Обновлено в 07:07
Общество

Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров

Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.
Обновлено в 07:40
Политика

Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Обновлено в 12:26
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат из-за шествия «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:38
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Общество

Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому

Новый мем появился благодаря второй серии восьмого сезона и разговору Дейенерис с одним из персонажей.
Обновлено в 12:13
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика

ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Общество

В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 10:34
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Экономика

Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда

Согласно тексту законопроекта, если гражданин решит поменять один НПФ на другой в системе ИПК, его новые взносы сразу будут передаваться в фонд, в который он приходит, а основные средства будут переданы в недельный срок после их фиксации.
Обновлено вчера в 18:03
Политика

СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского

Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию и отказался попробовать каравай

После недолгой остановки бронепоезд главы КНДР выехал в Уссурийск. Это не последняя остановка, сегодня он должен приехать во Владивосток.
Обновлено в 00:58
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Общество

Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей

5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
Обновлено в 08:09
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Гаджеты

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
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Происшествия

Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками

"По предварительной информации, три человека отравились, один из них в результате погиб", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:38
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