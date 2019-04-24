Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»Sport24.ru вчера в 08:52

Что касается Рассказова, то у него ушиб, который не должен помешать сыграть в домашнем матче 26-го тура с «Рубином». Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 25 апреля, а игра «Спартак» — «Рубин» — 29 апреля. После 24 туров красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

Политика Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН Ранее в команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли Гол в ворота своего бывшего клуба отправил Джастин Уильямс. «Каролина» стала последним участником второго раунда плей-офф НХЛ.

Политика Соловьев назвал указ Путина о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса ответом на план Зеленского Как заявил в эфире телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев, этот шаг Москвы стал ответом на планы избранного президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Донбасс путем «информационной войны».

Религия Православные христиане отмечают Чистый четверг Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Политика Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Армия и оружие Зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия Иностранные журналисты сняли постановочную гибель сирийской семьи якобы из-за применения химического оружия правительственными войсками.

Происшествия В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Политика Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Общество Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров.

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Армия и оружие ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Происшествия В Хабаровске обрушилась часть жилого дома Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на площади 40 квадратных метров в Хабаровске, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.

Технологии «Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя Официальный представитель компании «Яндекс» заявил о проведении тестовых испытаний нейронной системы, которая способна определить степень усталости водителя, сообщает «iReactor.ru».

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Происшествия Под Магаданом три человека погибли в ДТП Три человека погибли в четверг в ДТП при лобовом столкновении между поселками Уптар и Сокол под Магаданом, один из погибших – водитель автомобиля Санавиации, перевозивший пациента, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД УМВД России по региону.