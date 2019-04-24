Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»Sport24.ru вчера в 08:52

Арсенал (Тула) — Спартак
сегодня
в 13:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Что касается Рассказова, то у него ушиб, который не должен помешать сыграть в домашнем матче 26-го тура с «Рубином». Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится 25 апреля, а игра «Спартак» — «Рубин» — 29 апреля. После 24 туров красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ.
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