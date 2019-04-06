Футбол
Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»Бомбардир.ру 03:51
Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
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Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Экономика
В Башкирии появится индустриальный парк
В башкирском городе Салават планируется создать индустриальный парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома».
Обновлено в 04:27
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В аэропорту в Стокгольме задержали подозреваемого в отмывании денег
Полиция безопасности аэропорта Арланда в Стокгольме в воскресенье задержала мужчину, в карманах куртки которого находилось 150 тысяч фунтов (около 175 тысяч евро) наличными, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 07:18
Политика
Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции
В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию.
Обновлено в 10:09
Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на миллион долларов
По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Спорт
Загитова станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Напомним, в нынешнем сезоне Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Михаил Боярский думал, что из его дочери ничего не получится
Ради дочери Боярского Матвеев развелся с Яной Сексте, на которой был тогда женат.
Обновлено в 05:56
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено вчера в 10:29
Единоборства
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивым идолом, а Нурмагомедова — трусом
Первый номер легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон вновь выступил с критикой в адрес экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
Обновлено в 08:38
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» премии «Жара»
Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) удостоился звания «Хип-хоп легенда» посмертно.
Обновлено в 09:55
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51