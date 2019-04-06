Футбол

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»Бомбардир.ру 03:51

Защитник «Бешикташа» Адриано заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар очень сожалеет о своем решении покинуть «Барселону» в 2017 году.
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Адриану: «Неймар жалеет об уходе из „Барселоны“»

Спорт-Экспресс05:10

Неймар жалеет об уходе из «Барселоны»

Матч ТВ04:45

Коррея: «Неймар больше других сожалеет, что ушел из „Барселоны“»

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Адриано Коррея: Неймар больше других сожалеет, что покинул «Барселону»

Чемпионат03:23

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Sport.ru05:29

Адриано: «Неймар больше других сожалеет об уходе из „Барселоны“»

Бомбардир.ру03:51
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