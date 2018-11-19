Для возвращения «Роснефти» на биржу появился веский аргумент «Роснефть», с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник.

с чего всё началось

Объем торгов составил 72 тыс. т, в денежном выражении - 3,2 млрд руб. Ранее Независимый топливный союз (НТС) сообщил, что Роснефть 15 ноября 2018 г. приостановила участие в биржевых торгах бензином и дизельным топливом на СПбМТСБ. Также Роснефть прекратила реализацию на бирже авиакеросина.

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