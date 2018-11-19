Энергетика
Адресно. Роснефть возобновила биржевые торги нефтепродуктами
Адресно. Роснефть возобновила биржевые торги нефтепродуктамиNeftegaz.ru10:39
Объем торгов составил 72 тыс. т, в денежном выражении - 3,2 млрд руб. Ранее Независимый топливный союз (НТС) сообщил, что Роснефть 15 ноября 2018 г. приостановила участие в биржевых торгах бензином и дизельным топливом на СПбМТСБ. Также Роснефть прекратила реализацию на бирже авиакеросина.
Neftegaz.ru10:39
с чего всё началось
Для возвращения «Роснефти» на биржу появился веский аргумент «Роснефть», с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник.Коммерсантъвчера в 17:12
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Энергетика
«Роснефть»: дефицита топлива в РФ нет, есть недобросовестные игроки
Обновлено в 15:25
Энергетика
«НОВАТЭК» открыл новое газоконденсатное месторождение
"НОВАТЭК" открыл новое газоконденсатное месторождение - по результатам испытаний поисковой скважины получил промышленный приток газа из нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Нефть Brent «замерла» на подходе к $67 за баррель
В настоящий момент нефть марки Brent упала на 6 центов до $66,70 за баррель, нефть марки WTI выросла на 3 цента до $56,49 за баррель.
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Энергетика
Новак рассказал о продолжении кооперации в рамках ОПЕК+ в 2019 году
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Энергетика
Тюменцы пожаловались в Москву на рост цен на заправках
Депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев пожаловался в ФАС России на повышение цен на дизельное топливо.
Обновлено в 04:50
Энергетика
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Обновлено в 10:45
Энергетика
«Нафтогаз Украины» займется «фильтрованием» получателей субсидий
«Нафтогаз Украины» займется поиском «мертвых душ» среди потребителей газа, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 19 ноября УНИАН.
Обновлено в 09:07
Энергетика
Минск и Москва все еще не нашли компромисс по нефтегазовым вопросам
В настоящее время главным требованием белорусской стороны является получение от Москвы компенсаций потерь, которые произойдут в бюджете республики из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Ineos ведет переговоры о покупке активов ConocoPhillips
Британская нефтехимическая компания Ineos ведет эксклюзивные переговоры с американской корпорацией ConocoPhillips о покупке нефтегазовых месторождений в Северном море.
Обновлено в 09:32
Энергетика
Сланцевые компании США вложат в Нью-Мексико и Техас $100 млн
Компании выделят средства в решение проблем здравоохранения, образования и гражданской инфраструктуры в регионах, переживающих "сланцевый бум".
Обновлено в 03:03
Энергетика
Байкальскую ТЭЦ затопят опилками
Байкальская ТЭЦ (49 МВт) введена в 1965 году и снабжает электроэнергией и теплом Байкальский ЦБК и Байкальск с населением около 13 тыс. человек.
Обновлено вчера в 17:12
Энергетика
Газпром не успевает за империей и объявляет мобилизацию
Срывается программа Газпрома по строительству газопроводов от Ямала до Моздока, в том числе "Северного потока - 2". "Газпром инвест" не успевает осваивать финансы.
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика
Румыния может бросить вызов России в энергетической сфере
Углеводороды уже обеспечили Румынии высокую степень энергетической самодостаточности.
Обновлено в 07:11
Энергетика
Минфин введет новые КБК в следующем году
Формируется окончательный вариант законопроекта Минфина РФ, вводящего новые КБК. Действовать они начнут с 01.01.2019.
Обновлено в 04:53
Энергетика
«Газпром» отдаст без конкурса еще 41 млрд рублей за поставку труб
Структура корпорации «Газпром комплектация» собирается заплатить единственному поставщику 41,2 млрд рублей за 500 тысяч тонн труб без проведения аукциона.
Обновлено в 08:33