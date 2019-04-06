Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасателиКоммерсантъ вчера в 18:02
В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск и встал на капитальный ремонт, который продлится до 2020 года. В свою очередь, командировка в Сирию административных истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года.
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Поддержавшие «Адмирала Кузнецова» спасатели хотят стать ветеранами боевых действий
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