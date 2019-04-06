«Адмирала Кузнецова» поддержали спасателиКоммерсантъ вчера в 18:02

В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» вернулся в Североморск и встал на капитальный ремонт, который продлится до 2020 года. В свою очередь, командировка в Сирию административных истцов продлилась с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Политика В Иране пригрозили приравнять ВС США к террористической структуре В Иране предупредили о готовности приравнять ВС Соединенных Штатов к террористическим организациям.

Транспорт В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Происшествия В Якутии завели дело на женщину, оставившую младенца одного на четыре дня В Якутии в отношении 37-летней женщины, оставившей своего трёхмесячного ребёнка одного на четыре дня, возбудили уголовное дело.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили у берегов Крыма Противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon вечером 5 апреля провел разведку над Черным морем, пролетев вдоль берегов России.

Экономика «Бытовое выживание»: сколько пар обуви могут позволить себе орловцы Сколько пар обуви могут позволить себе орловцы Согласно данным масштабного исследования, каждой третьей российской семье не хватает денег на вторую пару обуви.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Общество Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби» Специалисты Роспотребнадзора считают, что на сегодняшний день в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби».

Политика Лукашенко наградил Матвиенко орденом Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.

Армия и оружие Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Футбол Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке» Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.

Музыка Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards» Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Кино Звезда «Симпсонов» предупредила о возможном закрытии мультсериала Звезда мультсериала «Симпсоны» Ярдли Смит, которая занимается озвучкой персонажа Лизы Симпсон с самого начала проекта, сообщила о возможном закрытии шоу после 30 лет в эфире.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз» В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Происшествия Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.

Спорт Коукалова залечила травму и вновь заговорила о возвращении в биатлон Неоднократный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16 чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала, что ещё не приняла решение, возобновить карьеру или окончательно завершить её.

Армия и оружие Хафтар отказался от переговоров с Сараджем в Женеве Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отклонил предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о встрече в Женеве с главой столичного правительства Фаизом Сараджем.

Общество Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).