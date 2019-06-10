Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером СШАИнфорос 01:21

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Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

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