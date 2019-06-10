Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером СШАИнфорос 01:21

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
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Валентин Селиванов
Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.
— Валентин Селиванов, военачальникРБК 01:35

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