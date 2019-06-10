Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером СШАИнфорос 01:21
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
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Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко.
— Валентин Селиванов, военачальникРБК 01:35
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Соловьева поразило поведение российского моряка при сближении с крейсером США
Взгляд.ру08 июня в 19:55
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