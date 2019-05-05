Политика

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в СШАBFM.ru вчера в 10:24

По мнению американского адмирала, Вашингтон может открыто или тайно поддержать группы в России, которые стремятся к демократии. Ставридис также предлагает полностью запретить въезд в США всем гражданам РФ, вне зависимости от цели посещения.
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Джеймс Ставридис
Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54

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