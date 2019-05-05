Политика

Адмирал американской армии предложил запретить россиянам въезд в СШАРоссийский Диалог 02:54

Уже введенные против России санкции Ставридис посчитал слишком мягкими и призвал ввести более жесткие ограничительные меры, которые должны "убедить Россию не вмешиваться в выборы президента в 2020 году". Напомним, Пушков раскритиковал Трампа после заявления об отношениях России и США.
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Джеймс Ставридис
Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.
— Джеймс Ставридис, американский бизнесменРоссийский Диалог 02:54

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Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

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