Адмирал американской армии предложил запретить россиянам въезд в СШАРоссийский Диалог 02:54

Нет сомнений, что Америка пережила прямой удар от русских рук в сердце нашей демократической системы. Сейчас уже ясно, что мы ничем не ответили на это, сделали только пару символических жестов.

Уже введенные против России санкции Ставридис посчитал слишком мягкими и призвал ввести более жесткие ограничительные меры, которые должны "убедить Россию не вмешиваться в выборы президента в 2020 году". Напомним, Пушков раскритиковал Трампа после заявления об отношениях России и США.

Авто Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м.

Политика МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Политика Боевики в секторе Газа пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле Конфликт между Израилем и сектором Газа вспыхнул с новой силой в четверг, стороны обмениваются ракетными ударами.

Хоккей Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Здоровье Российские туристы не могут покинуть Монголию из-за вспышки чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии из-за вспышки чумы.

Футбол Бартомеу: «Не дал бы Месси „Золотой мяч“. Он в другом измерении» В 46 матчах текущего сезона Месси забил 48 голов и отдал 22 ассиста. Ответный матч с «Ливерпулем» состоится 7 мая.

Происшествия Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.

Политика Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.

Здоровье Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.

Происшествия Квартиру безработного в Москве обокрали на 1,5 млн рублей Квартиру 56-летнего безработного в Ново-Переделкине обокрали более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Кино Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов» Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».

Происшествия В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Технологии В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.

Хоккей Гавриков дебютирует за «Коламбус» в пятом матче серии с «Бостоном» Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков примет участие в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2-2).