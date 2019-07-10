с чего всё началось

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков. Выступая в Сенате, адмирал добавил, что они занимаются обеспечением работоспособности военной техники из России.

Происшествия Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Политика Путин призвал увеличить темпы роста экономики Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.

Гаджеты Huawei заинтересовалась «Эльбрусами» Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».

Политика Путин призвал компании не принюхиваться к высоким технологиям Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активно развивать высокотехнологичные направления во время встречи в Кремле с представителями крупных компаний РФ.

Политика Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми» Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".

Политика Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".

Экономика Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях Министр экономического развития Максим Орешкин поручил ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, где доля государства превышает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Футбол «Локо» может закрыть сделку по опорнику и пристроить «трешку» На вчерашней встрече с болельщиками гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил о том, что "на трансферы осталась трешка, и до конца недели я не исключаю, что трешку мы закроем".

Политика Зеленский открыл Чернобыль для туристов Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.

Авто Электромобиль MINI Cooper SE будет серийным В оснащении серийного MINI Cooper SE находится электромотор от модели BMW i3S, который выдаёт 184 л.с. и 270 Нм максимального крутящего момента.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Политика Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Кино Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.

Технологии Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране Мобильная сеть 5G заработала на всей территории Монако, сообщило агентство France Presse со ссылкой на заявление президента компании Monaco Telecom Этьена Франзи.

Общество Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.

Армия и оружие Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Происшествия Взрыв прогремел в центре Луганска Взрыв произошел на восьмом этаже заброшенного здания, которое расположено в районе центрального рынка в Луганске.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".

Политика Путин сообщил о договоренностях с Обамой по Украине Президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренностях по Украине, которые были достигнуты с бывшим президентом США Бараком Обамой, когда тот занимал свой пост.