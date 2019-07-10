Армия и оружие
Американский адмирал подсчитал российских военных в ВенесуэлеНакануне.Ru 04:09
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков. Выступая в Сенате, адмирал добавил, что они занимаются обеспечением работоспособности военной техники из России.
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с чего всё началось
Глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в Сенате, заявил, что в Венесуэле находятся российские военнослужащие и специалисты военного профиля, передает Efe.Полит.ру00:58
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