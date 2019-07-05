с чего всё началось

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер обвинил Россию в том, что сотни российских военнослужащих в настоящее время пребывают на территории Венесуэлы.

Адмирал США рассказал о сотнях российских военных в Венесуэле

Политика Медведчук отказался говорить с Зеленским Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в ответ на вопрос "Газеты.Ru" заявил, что не видит необходимости лично говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.

Происшествия В правительстве Якутии силовики проводят обыски В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Авто Новый электрокар Volkswagen впервые сфотографировали без камуфляжа В твиттере опубликовали первые фотографии серийного электрокара Volkswagen ID.3, на которых автомобиль запечатлен практически без камуфляжа.

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Политика Изгнанный с совещания Годунок назвал Зеленского неадекватным Ранее Зеленский выгнал с совещания в Борисполе Годунка из-за его криминального прошлого.

Общество Большая часть Еревана осталась без электричества Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Игры В сеть попала новая информация о ПК-версии игры Red Dead Redemption 2 В сеть выложили настройки, которые, вероятно, относятся к ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом 10 июля сообщил портал TechRadar.

Экономика Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Происшествия Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».

Происшествия Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Футбол Нападающий «Локомотива» может перейти в «Ростов» Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Александр Долгов может перейти в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

Происшествия Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.

Политика Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Две трети россиян не получают оплату за сверхурочный труд Эксперты добавляют, что доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось только среди официально трудоустроенных граждан, в то время как значительная часть наших соотечественников работает без оформления или на фрилансе.