Армия и оружие
Адмирал США рассказал о сотнях российских военных в ВенесуэлеМосковский Комсомолец вчера в 19:33
Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер обвинил Россию в том, что сотни российских военнослужащих в настоящее время пребывают на территории Венесуэлы.
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Глава южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в Сенате, заявил, что в Венесуэле находятся российские военнослужащие и специалисты военного профиля, передает Efe.Полит.ру00:58
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