Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военныхТАСС 18:20

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
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Адмирал США заявил, что Россия за 10 лет продала Венесуэле вооружений почти на $9 млрд

США оценивают объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет в $9 млрд. С таким утверждением выступил во вторник глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер.
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