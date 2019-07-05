США оценивают объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет в $9 млрд. С таким утверждением выступил во вторник глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер.

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Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

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