Политика

Адмирал США пообещал не допустить доминирования России и КНР в АрктикеRT на русском 00:48

Соединённые Штаты не позволят России и Китаю господствовать в Арктике. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
Читать в источнике
с чего всё началось
Командующий ВМС США на территории Европы и Африки адмирал Джеймс Фогго отметил, что Соединенные Штаты не дадут господствовать России и Китаю в Арктике и держать под контролем Северный морской путь, информирует Washington Examiner
.
Московский Комсомолецвчера в 21:19

Подробнее о событии

Адмирал ВМС США: Арктика останется открытой, несмотря на амбиции России

Газета.Ruвчера в 21:53

В американских ВМС пообещали не допустить российского господства в Арктике

ТАССвчера в 23:13

Адмирал США пообещал не допустить господства России и Китая в Арктике

РБКвчера в 23:01

Американский адмирал: США не позволит России контролировать севморпуть

Телеканал 360°вчера в 21:56

Адмирал США призвал сделать Арктику свободной международной территорией

Взгляд.рувчера в 23:31

Адмирал США пообещал не допустить господства Китая и России в Арктике

РИА Новостивчера в 20:31

«Эта территория не принадлежит никому», — адмирал США предупреждает Китай и Россию об Арктике (Washington Examiner, США) (Washington Examiner)

ИноСМИвчера в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Политика

Гуаидо подписал первый «президентский» указ

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие

Эксперт оценил заявление о разработке США «стратегии троянского коня»

Обновлено в 01:26
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя

В январе стало известно, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца птицефабрики «Вараксино» в новых упаковках по девять штук вместо десяти.
Обновлено в 00:44
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1

Открыл счет в матче полузащитник Магомед Оздоев уже на 4-й минуте, а нападающий Сердар Азмун удвоил преимущество «сине-бело-голубых».
Обновлено вчера в 13:38
Политика

ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.
Обновлено в 01:31
Экономика

ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий

Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика

Подсчитан объем теневой экономики России

Доля теневой экономики России в 2018 году превысила 20 триллионов рублей и составила около 20 процентов ВВП.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Пассажир упал на рельсы в московском метро

Одноногий 36-летний мужчина на костылях оступился и упал на пути. В этот момент поезд был еще далеко.
Обновлено в 01:19
Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд дальнего следования проедет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина

В преддверии Дня защитника Отечества глава МЧС России Евгений Зиничев вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам чрезвычайного ведомства.
Обновлено в 01:15
Хоккей

Александр Овечкин забросил 650-ю шайбу в НХЛ

На 24-й минуте встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу. Ассистировали Джон Карлсон и Ти Джей Оши.
Обновлено в 00:32
Кино

Умер звезда «Клана Сопрано» Винни Велла

Обновлено вчера в 23:13
Общество

Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра

Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра.
Обновлено в 01:01
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу

Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей

Кучеров принес «Тампе» победу над «Баффало»

Обновлено вчера в 23:06
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено вчера в 10:29
Общество

В России могут ограничить продажу квартирной доли

В России могут ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять.
Обновлено в 01:10
Политика

Евродепутат объяснил, почему Латвия стала лидером по оттоку населения

Латвия лидирует в мире по числу эмигрирующих жителей, за прошлый год население страны уменьшилось на 0,98%, что является самым высоким показателем в мире, свидетельствует информация международной базы статистических данных Worldometers.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

В составе ВДВ появится новая дивизия

«Планом деятельности командования ВДВ предусмотрено создание в составе войск бригады с организационно-штатной структурой нового типа, которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — сообщил он.
Обновлено вчера в 20:12
Космос

Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 21:35
Футбол

Известны все возможные соперники «Зенита» и «Краснодара» в 1/8 финала ЛЕ

Стоит отметить, что Россию в 1/16 финала турнира представляли два клуба "Краснодар" и "Зенит". Обе команды вышли в следующую стадию.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году

Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Группа военных кораблей Украины вышла из Одесского порта

Обновлено вчера в 15:37
Главное