Политика

Личный адвокат Коломойского стал главой администрации ЗеленскогоLenta.ru 12:52

Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства. Бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с Зеленским, заявлял журналистам, что Богдан является его личным адвокатом, сообщал «Укринформ».
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Зеленский назначил главу администрации президента

РБК13:27

Юридический советник Зеленского назначен главой его администрации

Интерфакс13:03

Почему Зеленский назначил Богдана главой президентской администрации

Газета.Ru14:24

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента

РИА Новости13:09

Администрацию Зеленского возглавил адвокат Коломойского

Коммерсантъ13:27

Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации

ТАСС13:02

Зеленский назначил главу своей администрации и первого помощника. Ими стали юрист Коломойского и основатель «Квартала 95»

Новая газета12:53
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Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

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Чех в «Челси» четыре раза становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок Англии, трижды Кубок лиги, два раза Суперкубок и по разу побеждал в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.
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Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
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Происшествия

Названа причина остановки поездов метро в Москве

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Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция

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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Саша с гордостью заявляет, что Настя – его невеста, и часто приглашает девочку к себе в дом.
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Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
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Боярский, Буланова и Друзь снялись в клипе группы «Кирпичи»

В съемках юмористического видео приняли участие знаменитые артисты и телеведущие.
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Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель.
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Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
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По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
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Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
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Жители Мурманска простились с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево

Больше тысячи жителей Мурманска приняли участие в церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Шереметьево, сообщает ТАСС.
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Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Общество

Роскомнадзор направит в Instagram запрос из-за сообщений об утечке

Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
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Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Происшествия

В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских

Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.
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Кузнецов: «Счет 6:1 сыграл со сборной России злую шутку»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой Швеции (7:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
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Общество

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

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Политика

Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
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УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
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