Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их леньюТАСС вчера в 15:04
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Читать в источнике
Оценить915
Подробнее о событии
Показать все источники
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил маленькие зарплаты бюджетников ленью
Наша версиявчера в 05:13
Власти Чувашии прокомментировали слова чиновника о размере заработка бюджетников
RT на русскомвчера в 12:29
Очередной чиновник оказался в центре скандала из-за некорректных высказываний
Эхо Москвывчера в 22:04
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Политика
МИД назвал провокацией мину в багаже сотрудника посольства США
Провокацией назвали в МИД России попытку сотрудника посольства США провезти в багаже мину в аэропорту "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России
Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».
Обновлено вчера в 18:12
Культура
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено вчера в 09:23
Религия
Православные встречают Прощеное воскресенье
Прощенное воскресенье в православной традиции является последним днем Масленичной недели, после нее наступает Великий пост.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности в США
29 человек получили травмы в результате турбулентности во время рейса авиакомпании Turkish Airlines Стамбул - Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 15:52
Спорт
Россиянки заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде
Обновлено в 00:13
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг арестован до 7 мая
Следователем Главного следственного управления СК России по Московской области бывшему первому заместителю директора «Росгеологии» Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено вчера в 08:49
Единоборства
Бивол встретится со Смитом в поединке за титул чемпиона мира WBA
10 марта в американском городе Верона действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт свою пятую защиту титула.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В Москве устроили массовую драку водители грузовых такси
Потасовка со стрельбой из газового пистолета произошла на северо-востоке Москвы у торгового центра «Тройка».
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Как спасся Юрий Юдин из группы Дятлова
В ожидании поездки комиссии Генпрокуратуры на перевал Дятлова с целью установления причин гибели туристической группы в ночь на 2 февраля 1959 года "Газета.Ru" продолжает знакомить с участниками рокового похода.
Обновлено вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом
15 февраля сообщалось, что о помолвке объявили американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум.
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
Обновлено вчера в 22:33
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил песню, с которой выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле.
Обновлено вчера в 11:02
Путешествия
В Крыму назвали самые популярные места отдыха россиян на полуострове
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал о том, что наиболее популярными для россиян местами отдыха на полуострове в 2019 году стали такие города, как Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак и Севастополь.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Британия в августе прошлого года отказала во въезде Умару Сугаипову
Власти сочли, что Сугаипов «представляет угрозу нацбезопасности». В 2004 году Сугаипов получил убежище в Британии.
Обновлено вчера в 20:04
Кино
Съемки фильма «Брат-3» потребовали запретить
Обновлено вчера в 20:33
Спорт
Фигуристка Трусова выиграла юниорский чемпионат мира
По-настоящему Трусова блеснула на взрослом чемпионате мира в Саранске в начале этого сезона - там она из-за обидной ошибки уступила лишь 0,07 балла Щербаковой, которая также поразила публику четверными прыжками.
Обновлено вчера в 16:56
Единоборства
Куницкая победила на турнире UFC Fight Night 146
Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу над представительницей США Марион Рено на турнире UFC Fight Night 146, проходящем в Вичите (США, штат Канзас), сообщает 10 марта Сhampionat.com.
Обновлено в 00:10
Политика
В Раде заявили об усталости Европы от Украины
Депутат Верховной рады и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки».
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Скончался внук адмирала Колчака
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах
Обновлено вчера в 15:33
Спорт
Конькобежец Кулижников занял третье место в зачете КМ на 1000 метров
Россиянин Павел Кулижников стал третьим в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В Колумбии жертвами крушения самолета стали 12 человек
По предварительным данным, в самолете находились 12 человек, все они погибли. Сейчас на месте падения Douglas DC-3 работают спасатели.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы
Назван новый диапазон курса рубля на 2019 год
Иван Копейкин, эксперт БКС Брокер, специально для "Российской газеты": - Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019 год с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
В Госдуме назвали утопией мечты Порошенко о высокоточных ракетах
Идея украинского президента Петра Порошенко о дальних целях в России, которые можно поразить ракетами, не более чем утопия, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР).
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Названы самые богатые актеры России
Обновлено вчера в 18:24