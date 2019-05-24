Политика

Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами РадыФАН 07:28

Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
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Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами Рады

ФАН07:28

Депутатов Рады обвинили в обмане Зеленского

Газета.Ru07:56

Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента

ТАСС02:31

Депутатов Рады обвинили в обмане Зеленского

НТВ03:44

Администрация Зеленского заявила, что депутаты Рады обманывают президента

РЕН ТВ02:52

Администрация Зеленского опубликует запись закрытых консультаций с главами фракций Рады

RT на русском06:36

Команда Зеленского опубликует видео переговоров с Радой о досрочных выборах

REGNUM00:57
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НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального

Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
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Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДО

Обновлено в 07:29
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Космос

Рогозин рассказал о планах по освоению Луны

Обновлено вчера в 14:16
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Политика

Украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде

Депутаты Верховной рады Украины оспорили указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных выборов в парламент 21 июля.
Обновлено в 08:24
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

США снова проиграли: Индия может отказаться от F-21 в пользу МиГ-35

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС

"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика

Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам

Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Футбол

Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Политика

Медведчук сообщил о выходе из переговоров по Донбассу из-за Зеленского

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что он не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:26
Общество

В конце мая в Москву придет жара

В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Общество

Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности

В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости

Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Общество

Владелец «китовой тюрьмы» решил освободить косаток и белух

Обновлено в 06:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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