Политика
Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами РадыФАН 07:28
Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
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Культура
НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального
Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге
Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Рогозин рассказал о планах по освоению Луны
Обновлено вчера в 14:16
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинские депутаты оспорили роспуск Рады в Конституционном суде
Депутаты Верховной рады Украины оспорили указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных выборов в парламент 21 июля.
Обновлено в 08:24
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
"В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Песков отметил внимание Путина к коррупционным скандалам
Президент РФ Владимир Путин получает доклады о самых резонансных случаях в сфере борьбы с коррупцией.
Обновлено в 06:43
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Политика
Медведчук сообщил о выходе из переговоров по Донбассу из-за Зеленского
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил о том, что он не будет участвовать в переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 08:26
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Общество
Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности
В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости
Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Общество
Владелец «китовой тюрьмы» решил освободить косаток и белух
Обновлено в 06:25