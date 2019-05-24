Администрация Зеленского заявила об обмане президента депутатами РадыФАН 07:28

Депутаты Рады обманули президента Украины Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, сообщил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.

Политика В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.

Общество Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.

Политика ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву 60 заключенных, которые были осуждены еще до начала конфликта в Донбассе и выразили желание отбывать наказание за пределами ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Футбол Алексей Дюмин лично поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил футболистов тульского «Арсенала» с выходом в Лигу Европы.

Политика На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Хоккей Американская журналистка высмеяла игру сборной России Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.

Политика Партия Порошенко сменила название Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.

Авто Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.

Шоу-бизнес Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.

Политика Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви», заявил предстоятель неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Гаджеты Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.

Хоккей Василевский сыграет с Финляндией В 6 встречах на турнире 24-летний вратарь пропустил 10 шайб и дважды сыграл "на ноль". (Игорь Еронко) Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая.

Игры Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.

Шоу-бизнес Софи Тернер сменила образ после завершения «Игры престолов» Сразу после завершения съемок актер побрился и сделал короткую стрижку к неудовольствию собственных поклонников.

Футбол Рамос задумался об уходе из «Реала» Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.

Политика Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.

Здоровье В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.

Здоровье Диетолог назвал шаурму полезным перекусом Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.