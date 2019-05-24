Политика
Администрация Зеленского захотела переговоров с РоссиейГазета.Ru 02:54
Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что хочет переговоров Украины с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".
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Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией
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