Политика

Администрация Зеленского захотела переговоров с РоссиейГазета.Ru 02:54

Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что хочет переговоров Украины с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".
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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

РБК04:05

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

РИА Новости02:26

Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией

Газета.Ru02:54

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

RT на русском02:27

Администрация Зеленского выступила за переговоры с Россией

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Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

ТАСС02:10

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Коммерсантъвчера в 22:26
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