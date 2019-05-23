Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставкеРИА Новости 16:32

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан завил, что расценивает петицию об отставке главы государства как шутку, отметив, что оснований для реагирования на нее нет.

Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

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