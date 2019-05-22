Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»РБК 02:14
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
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Депутат Госдумы предложил поделиться с новым руководством Украины тульскими «кнутом и пряником»
Московский Комсомолец07:00
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Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
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Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
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Обновлено вчера в 06:23
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Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
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Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
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Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах
Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.
Обновлено в 06:51
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Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
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В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков
Число банков, которые могут работать с деньгами дольщиков через эскроу-счета, увеличивается с 63 до 100 за счет снижения требований к кредитному рейтингу банков.
Обновлено в 02:29
Кино
Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Политика
Депутаты Закса обсудили нарушения на Первомайском шествии
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов рассказал об отношениях с дочерью и о воспитании сына
Отечественный певец Дмитрий Маликов откровенно рассказал о своих отношениях с дочерью, а также воспитании сына.
Обновлено в 02:20
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева
20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
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Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась подробностями родов
Посол чемпионата мира по футболу 2018 и модель Виктория Лопырева, впервые ставшая матерью в феврале текущего года, решила поделиться с поклонниками подробностями родов.
Обновлено в 03:48
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Общество
YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов
TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Чипсы под запретом. Какие продукты испортят вам зрение
Например, едим то, что наносит вред глазным мышцам и сосудам, а плохие сосуды — это катастрофа для зрения.
Обновлено 20 мая в 08:00
Экономика
Годовая инфляция в Британии слегка ускорилась в апреле
Потребительские цены в Великобритании поднялись в апреле 2019 года на 2,1% в годовом сопоставлении после повышения на 1,9% в марте.
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Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48