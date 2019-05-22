Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»РБК 02:14

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Хоккей Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.

Политика Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.

Происшествия Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.

Экономика Правительство увеличило количество работающих с эскроу-счетами банков Ранее издание РБК сообщило, что кабмин снизил требования к кредитному рейтингу банков, которые могут работать с эскроу-счетами.

Политика Apple устранила неточность в отображении Крыма на картах Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме Леонид Левин заявил, что американская компания Apple устранила неточность в территориальной принадлежности Крыма в приложении "Карты".

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.

Религия Православные отмечают день Николая Чудотворца Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.

Политика Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Происшествия Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.

Политика Зеленский внес в Раду свой первый законопроект Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".

Футбол Семин считает, что Кубок важен для всех команд Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.

Политика Чистая нефть по «Дружбе» движется в сторону Венгрии и Словакии Кондиционная российская нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, её поэтапное поступление на узлы учёта ожидается в течение недели.

Происшествия Грунт провалился в центре Москвы Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.

Гаджеты Manli представала видеокарты GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti Gallardo with customized LED Lights Компания Manli представила новые графические ускорители GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti Gallardo with customized LED Lights.

Шоу-бизнес Вилли Токарев экстренно госпитализирован Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.

Политика Порошенко обвинили на Украине в госизмене Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Экономика Рокфеллер обогнал нынешних богачей Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.

Гаджеты Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.

Энергетика Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.