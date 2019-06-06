Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на ПорошенкоRT на русском вчера в 14:07

с чего всё началось

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.

Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на Порошенко

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