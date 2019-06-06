Политика
Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на ПорошенкоRT на русском вчера в 14:07
Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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с чего всё началось
«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo», — говорится в комментарии, опубликованном в среду, 5 июня, на сайте президента Украины.Известиявчера в 14:55
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Администрация Зеленского обвинила МИД в продолжении работы на Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 13:53
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