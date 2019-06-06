Политика

Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на ПорошенкоRT на русском вчера в 14:07

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского подозревает МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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с чего всё началось
«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo», — говорится в комментарии, опубликованном в среду, 5 июня, на сайте
 президента Украины.
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Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации

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ТАССвчера в 14:36

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Газета.Ruвчера в 13:59

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Московский Комсомолецвчера в 13:53
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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