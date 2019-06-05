Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоГазета.Ru 13:59

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Известия14:55

Администрация Зеленского обвинила МИД в продолжении работы на Порошенко

Московский Комсомолец13:53

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Lenta.ru14:09

АП Украины подозревает МИД страны в работе на Порошенко

RT на русском14:07

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

News.ru14:03

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Газета.Ru13:59

Администрация президента Украины обвинила МИД в работе на Порошенко

РЕН ТВ14:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Обновлено в 12:21
Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

Обновлено в 15:38
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Происшествия

На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка

Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:27
Авто

Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн

Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено в 01:59
Общество

Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей

В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Футбол

Португалия — Швейцария 3:1

Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
Обновлено в 02:46
Кино

В сети появился трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

Обновлено в 04:44
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Общество

В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками

Обновлено в 13:03
Наука

Панцирь позволил роботараканам помогать друг другу вставать на ноги

Роботараканы смогли оказать друг другу помощь в процессе подъёма на ноги. Это требовалось после падения одной из «особей» на спину.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Общество

Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения

Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск".
Обновлено в 14:42
Энергетика

Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено в 12:59
Авто

Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker

Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Обновлено в 13:25
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Авто

Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения

Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа

Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.
Обновлено в 08:03
Футбол

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в РПЛ по итогам сезона

Обновлено в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное