Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоГазета.Ru 13:59

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

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