Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоГазета.Ru 13:59
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
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Происшествия
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Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Кучма предложил снять блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
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Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
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Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
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Обновлено в 01:59
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Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей
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Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.
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В сети появился трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 04:44
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
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Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
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Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
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В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
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Панцирь позволил роботараканам помогать друг другу вставать на ноги
Роботараканы смогли оказать друг другу помощь в процессе подъёма на ноги. Это требовалось после падения одной из «особей» на спину.
Обновлено вчера в 13:58
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МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
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Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск".
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Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
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Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа
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