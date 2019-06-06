Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоГазета.Ru 13:59

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
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«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo», — говорится в комментарии, опубликованном в среду, 5 июня, на сайте
 президента Украины.
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