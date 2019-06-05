Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоРИА Новости вчера в 20:49
Администрация президента Украины начала служебное расследование из-за схожести выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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с чего всё началось
«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo», — говорится в комментарии, опубликованном в среду, 5 июня, на сайте президента Украины.Известиявчера в 14:55
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Администрация Зеленского обвинила МИД в продолжении работы на Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 13:53
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