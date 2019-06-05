Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоРИА Новости вчера в 20:49

Администрация президента Украины начала служебное расследование из-за схожести выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга Владимира Зеленскогo, параллельно продолжая работать на Петра Порошенкo», — говорится в комментарии, опубликованном в среду, 5 июня, на сайте
 президента Украины.
Известиявчера в 14:55

Подробнее о событии

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

РИА Новостивчера в 20:49

В администрации Зеленского объяснили диверсией плагиат речи Порошенко

РБКвчера в 16:46

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Газета.Ruвчера в 13:59

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

Lenta.ruвчера в 14:09

Администрация Зеленского подозревает МИД Украины в работе на Порошенко

RT на русскомвчера в 14:07

Администрация президента Украины обвинила МИД в работе на Порошенко

РЕН ТВвчера в 14:11

Администрация Зеленского обвинила МИД в продолжении работы на Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено вчера в 07:36
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено вчера в 10:06
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола

Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Общество

Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии

Обновлено вчера в 12:01
Политика

Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол

Новобранец «Реала» Йович: «Моя мечта сбылась»

"Реал" поможет мне стать лучше.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек

Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Обновлено вчера в 01:29
Интернет

Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль

Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Общество

Почему россияне боятся потерять работу

Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

Обновлено в 01:02
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол

Бразилия переиграла Катар в товарищеском матче, Неймар получил травму

Обновлено в 00:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное