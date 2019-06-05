Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на ПорошенкоРИА Новости вчера в 20:49

с чего всё началось

Администрация президента Украины начала служебное расследование из-за схожести выступлений Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

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Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

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