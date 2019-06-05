Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на ПорошенкоВечерняя Москва 15:32
Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко. Инициировано служебное расследование.
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Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Во Владивостоке за долги арестовали супермаркет
В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу находилось исполнительное производство о взыскании с крупной приморской организации задолженности в размере более 17 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Обновлено в 05:28
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Кино
Фанаты Marvel потребовали воскресить Железного человека
Согласно документу, фанаты франшизы «Мстители» потребовали от киностудии вернуть к жизни одного из персонажей фильма.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Культура
Суд рассмотрит иск против блогера BadComedian 24 июня
Блогер ранее рассказал в видеоролике о претензиях кинокомпании Красногорский городской суд Подмосковья проведет следующее слушание по делу видеоблогера BadComedian (настоящее имя – Евгений Баженов) 24 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:40
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях
Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:20
Политика
На Украине появилась петиция об отставке Авакова
На сайте президента Украины появилась петиция с требование отставки главы МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Общество
В Петербурге открывается бордель с куклами
Dolls Hotel – досуговый центр, включающий в себя первый отель с возможностью аренды секс-кукол, сервис по доставке adult-развлечений на мероприятия и вечеринки, продажа секс-кукол, VR-adult технологии и все новейшие решения в области развлечений 18+, а также полный комплекс обучения и обслуживания как физических, так и юридических лиц в тематике adult-рынка.
Обновлено в 07:24
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Политика
Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест
Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено в 11:39
Политика
Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли
Россия работает над снижением зависимости от доллара переходу на расчеты в нацвлютах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 20:59
Общество
Хабаровский край обеспечит кирпичом весь Дальний Восток
Новый сушильный цех ввели в эксплуатацию на хабаровском заводе строительной керамики.
Обновлено в 20:38
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено вчера в 08:03
Общество
Что обещают звезды: гороскоп по знакам зодиака на июнь
Лев Для Львов июнь пройдет под знаком работы на благо общества.
Обновлено вчера в 16:00