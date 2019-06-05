Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на ПорошенкоВечерняя Москва 15:32

Администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского заявила, что МИД страны работает на ее бывшего главу Петра Порошенко. Инициировано служебное расследование.

Администрация Зеленского обвинила МИД страны в работе на Порошенко

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