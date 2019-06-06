Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на ПорошенкоLenta.ru вчера в 14:09

с чего всё началось

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко

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