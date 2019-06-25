Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплатуВести.Ru 10:39

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США.
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Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Вести.Ru10:39

СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

ТАСС08:55

Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины

Известия10:14

Стала известна первая зарплата Зеленского

Газета.Ru09:50

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

RT на русском09:15

Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

РИА Новости09:14

Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

РБК10:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»

Обновлено в 09:07
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года

Если Toyota все-таки планирует привезти новинку в Россию, то до нас, скорее всего, доберется «особая» версия кроссовера на уже знакомой архитектуре TNGA.
Обновлено в 10:50
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия

«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»

В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Политика

Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации

Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал сообщения о своей смерти

Обновлено в 09:17
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Наука

В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта

Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Кузнецова: «Его отключили от питания»

Последняя избранница актера Александра Кузнецова, Мария Станко, высказала претензии его бывшим женам в телеэфире.
Обновлено в 10:20
Космос

Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей

В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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