Политика
Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплатуВести.Ru 10:39
Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Марину Хлебникову нужно спасать»
Обновлено в 09:07
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Обновлено вчера в 22:57
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года
Если Toyota все-таки планирует привезти новинку в Россию, то до нас, скорее всего, доберется «особая» версия кроссовера на уже знакомой архитектуре TNGA.
Обновлено в 10:50
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской
Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Происшествия
«Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили»
В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной
Обновлено в 09:29
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России
Обновлено в 05:30
Политика
Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»
В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Наука
В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта
Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Кузнецова: «Его отключили от питания»
Последняя избранница актера Александра Кузнецова, Мария Станко, высказала претензии его бывшим женам в телеэфире.
Обновлено в 10:20
Космос
Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей
В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика
Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики
Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона
Обновлено вчера в 11:49