Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплатуВести.Ru 10:39

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Авто Новый кроссовер Toyota появится в России не раньше 2020 года Если Toyota все-таки планирует привезти новинку в Россию, то до нас, скорее всего, доберется «особая» версия кроссовера на уже знакомой архитектуре TNGA.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Происшествия «Кавказский Голунов»: «Я им сказал, что иначе меня бы убили» В суде Кочесоков, которое называют «кавказским Голуновым», рассказал, как сотрудники Центра по противодействию экстремизму подбросили ему наркотики, и объяснил, почему ранее вынужден был оговорить себя.

Политика Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Политика Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100 Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.

Политика Задержанные украинские катера исчезли в Керчи В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.

Политика Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы» В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.

Наука В Якутии учёные нашли обработанный древним человеком бивень мамонта Российские ученые-палеонтологи обнаружили на территории Якутии (Республика Саха) обработанный древним человеком бивень мамонта.

Шоу-бизнес Возлюбленная Александра Кузнецова: «Его отключили от питания» Последняя избранница актера Александра Кузнецова, Мария Станко, высказала претензии его бывшим женам в телеэфире.

Космос Твит Илона Маска о Марсе привёл в замешательство пользователей В понедельник Маск разместил в Твиттере снимок «Кровавой луны», сделанный во время лунного затмения в июле 2018 года, рядом с надписью «Заселяйте Марс».

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.