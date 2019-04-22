Политика

Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работыLife.ru вчера в 18:27

Собраться предложили 22 апреля в 7 вечера у здания президентской администрации. Как ранее писал Лайф, второй тур выборов на Украине завершился уверенной победой Владимира Зеленского. По последним данным, обработано более 26% бюллетеней.
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Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»

Эхо Москвывчера в 21:04

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

РБКвчера в 19:37

«Спасибо, Петр!» - администрация Порошенко зовет украинцев на акцию благодарности

Украина.рувчера в 17:21

Администрация Порошенко приглашает украинцев на акцию "Спасибо, Петр!"

Народные новостивчера в 17:43

На Украине планируют провести акцию "Спасибо, Петр!"

Московский Комсомолецвчера в 17:25

Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы

Life.ruвчера в 18:27

Администрация Порошенко анонсировала акцию «Спасибо, Пётр!»

RT на русскомвчера в 17:14
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Хоккей

Клуб КХЛ «Динамо» объявил о смене руководства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы объявило о смене руководства, передает ТАСС.
Обновлено в 04:43
Политика

ЛНР передала Киеву 60 заключенных, осужденных до конфликта в Донбассе

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Общество

Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Происшествия

На мусорной свалке в Кабардино-Балкарии нашли тело младенца

В Кабардино-Балкарии проводят проверку после обнаружения тела младенца на мусорной свалке в Баксанском районе, сообщило региональное СУ СК.
Обновлено вчера в 12:37
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Общество

Коммунисты в день рождения Ленина возложили цветы к мавзолею

Обновлено в 04:52
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Экономика

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Обновлено в 06:29
Политика

Раскрыты детали телефонного разговора Трампа и Зеленского

В администрации президента США поделились подробностями телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

В Саратове учителей обещают не принуждать к первомайской демонстрации

Администрация Саратова прокомментировала опубликованную на одном из сайтов информацию о принудительном участии учителей в первомайской демонстрации и шествии "Бессмертный полк".
Обновлено в 00:19
Футбол

РПЛ следит за ситуацией в «Тамбове». Лидер ФНЛ обещает модернизировать стадион

«Тамбов» за 6 туров до окончания сезона ФНЛ лидирует в первенстве, на 4 очка опережая идущий 2-м «Сочи».
Обновлено в 06:44
Политика

Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

Обновлено в 04:32
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В церквях Шри-Ланки прогремели взрывы во время празднования Пасхи

В двух церквях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи прогремели взрывы. погибли не менее 160 человек и около 300 пострадали, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:05
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать во втором туре выборов президента Украины с результатом 73,17% голосов по итогам обработки 90,83% протоколов, сообщается на сайте украинского Центризбиркома.
Обновлено в 01:59
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Политика

Губернатор голосовавшей за Порошенко Львовской области ушел в отставку

Львовская область стала единственным регионом, где Петр Порошенко обошел Владимира Зеленского во втором туре.
Обновлено в 06:25
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраном

Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

«В ходе проведённых мероприятий в день обращения картина была найдена сотрудниками полиции», — сказали ТАСС в ведомстве.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Гуф не дает Айзе Анохиной денег на воспитание ребенка

Звездным гостем нового выпуска «Школы экстрасенсов» стала Айза Анохина, которая приняла участие в конкурсе «Мистер X». Все ученики Свами Даши и Константина Гецати надели маски на глаза и должны были максимально точно описать сидящего перед ними человека.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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