Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»РБК вчера в 19:37

Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook анонсировала акцию «Спасибо, Пётр». На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания администрации президента.

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Происшествия Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».

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