Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»РБК вчера в 19:37

Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook анонсировала акцию «Спасибо, Пётр». На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания администрации президента.
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Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»

Эхо Москвывчера в 21:04

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

РБКвчера в 19:37

Администрация Порошенко анонсировала акцию «Спасибо, Пётр!»

RT на русскомвчера в 17:14

Администрация Порошенко приглашает украинцев на акцию "Спасибо, Петр!"

Народные новостивчера в 17:43

На Украине планируют провести акцию "Спасибо, Петр!"

Московский Комсомолецвчера в 17:25

«Спасибо, Петр!» - администрация Порошенко зовет украинцев на акцию благодарности

Украина.рувчера в 17:21

Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы

Life.ruвчера в 18:27
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Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

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Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 207 человек

Обновлено вчера в 09:09
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

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Третий муж Пугачевой не хочет ничего о ней слышать

Продюсер Евгений Болдин, который является третьим мужем Аллы Пугачевы, заявил, что не хочет ничего слышать о певице.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика

Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 21:48
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае

Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Происшествия

В Японии автобус въехал в толпу пешеходов

Автобус врезался в толпу пешеходов около станции Сан-но-Мия в городе Кобе.
Обновлено вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Политика

Медведев увидел шансы на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины.
Обновлено в 02:13
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold в Азии после сообщений о дефектах

Обновлено в 01:52
Происшествия

Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Обновлено в 01:50
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Пьяные девушки залезли на коней Клодта на Аничковом мосту

Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Политика

В США поставили ультиматум Турции по С-400

Ранее сообщалось, что Турция обратится к России в случае отказа США поставлять F-35.
Обновлено в 02:00
Культура

Любовь Успенскую госпитализировали в Москве

Обновлено в 02:23
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Омске тела утонувших детей достали из котлована

Обновлено 20 апреля в 12:18
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
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Авто

Назван ТОП-5 авто с ценой до 350 тысяч и оцинкованным кузовом

Эксперты назвали 5 таких автомобилей в ценовой категории до 350 тысяч рублей.
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено вчера в 07:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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