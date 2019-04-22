Политика
Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»РБК вчера в 19:37
Администрация действующего президента Украины Петра Порошенко на своей странице в Facebook анонсировала акцию «Спасибо, Пётр». На странице мероприятия в соцсети говорится, что сбор людей назначен в 19:00 возле здания администрации президента.
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Администрация действующего президента Украины пригласила сограждан на акцию «Спасибо, Петр»
Эхо Москвывчера в 21:04
«Спасибо, Петр!» - администрация Порошенко зовет украинцев на акцию благодарности
Украина.рувчера в 17:21
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