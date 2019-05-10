Футбол

Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существованияСпорт-Экспресс 12:57

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование. Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.
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Тренер допускает возможное исчезновение «Анжи»

Газета.Ru15:31

Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование

RT на русском14:29

«Анжи» может прекратить существование

Вести.Ru13:51

Игроки и персонал «Анжи» не надеются на получение зарплат

Евро-футбол.ру13:50

На грани исчезновения. «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги

ТАСС15:48

Адиев: «В „Анжи“ выплат никаких не было. Мы уже ничего не ждем, надежды нет»

Sport24.ru13:16

Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существования

Спорт-Экспресс12:57
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Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

Обновлено в 12:24
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

В посольстве РФ отреагировали на заявление главы МВД Эстонии

Глава МВД Эстонии утверждал, что 5,2% эстонских земель якобы принадлежат России, а Москва отказывается обсуждать этот вопрос.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко допрашивают следователи Генпрокуратуры по делу «майдана»

Следователи генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) допрашивают в пятницу президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на "майдане" в феврале 2014 года.
Обновлено в 14:56
Музыка

Составлен рейтинг самых богатых британских музыкантов

Обновлено в 02:05
Здоровье

7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Хоккей

Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги

Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто

Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Экономика

Кабмин учредил всероссийскую премию «Экспортер года»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении всероссийской премии "Экспортер года" для организаций и предпринимателей, успешно проявивших себя в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество

Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая

В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
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Пассажира с миной времен войны сняли с рейса в Домодедово

В Домодедово служба безопасности аэропорта сняла с рейса пассажира, у которого обнаружили, по предварительным данным, мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности

Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Политика

Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом

Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.
Обновлено в 05:46
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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