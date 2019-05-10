Футбол
Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существованияСпорт-Экспресс 12:57
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
|16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
|34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
|60′
|62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
|65′
|70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
|74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
|85′
|89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
|90′
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
4
Белов
50
Чистяков
99
Закиров
10
Кацаев
17
Иванченко
14
Агаларов
19
Долгов
1
Нигматулин
14
Хагуш
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
78
Бакаев
45
Ожегович
19
Мирзов
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование. Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Ковальчук оценил победу над норвежцами на старте чемпионата мира
Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал победу команды в стартовом матче на чемпионате мира против Норвегии (5:2). Слова спортсмена приводит Sport24.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу в Петербурге
Петербуржцы выложили 10 мая в Сети видео, на котором чёрный гроб плывёт по каналу Грибоедова.
Обновлено в 10:39
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Автоспорт
Даниил Квят: «Уверен, что мы сделаем шаг вперед»
Уверен, что мы сделаем шаг вперед.
Обновлено в 14:11
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю
Обновлено в 09:10
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по Идлибу, сообщил заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.
Обновлено в 13:59
Политика
Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга
Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая она начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии
Житель Ингушетии Аппаз Илиев, которому исполнилось 123 года, находится в больнице в критическом состоянии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 12:44
Политика
Япония пригласила Путина на церемонию интронизации нового императора
Япония направила приглашения лидерам государств, в том числе президенту РФ Владимиру Путину, для участия в церемонии интронизации нового императора Нарухито в октябре, заявили журналистам в пятницу в японском посольстве в РФ.
Обновлено в 11:51
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Интернет
В Telegram появилась возможность архивировать чаты
В Telegram появилась функция архивации устаревших чатов.
Обновлено в 02:58
Футбол
ФК «Ростов» сыграл вничью с «Динамо»
Обновлено в 10:07