Футбол

Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существованияСпорт-Экспресс 12:57

Анжи — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
16′
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
34′
Зелимхан Бакаев
Павел Калошин
60′
62′
Эванс Кангва
Резиуан Мирзов
Шахбан Гайдаров
Иван Иванченко
65′
70′
Георгий Костадинов
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
74′
Гаэль Ондуа
Адлан Кацаев
85′
89′
Огнен Ожегович
Иван Иванченко
90′
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование. Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.
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