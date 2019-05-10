Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существованияСпорт-Экспресс вчера в 12:57

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование. Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

Адиев заявил, что «Анжи» близок к прекращению существования

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