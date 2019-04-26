Футбол
Адиев возглавит «Ахмат» в случае ухода РахимоваНева Спорт 13:51
Нынешний главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев летом может возглавить «Ахмат». По информации «Чемпионата», это случится с большой вероятностью, если из грозненского клуба уйдет Рашид Рахимов.
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Автоспорт
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За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
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Блогеры сравнили люксовые кроссоверы в гонке по прямой
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Забившую до смерти годовалого сына женщину посадили на 12 лет
После завершения расследования суд приговорил женщину к 12 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
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Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет
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Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
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Кино
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Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
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Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
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Армия и оружие
Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии
Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
Обновлено в 19:47
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
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Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
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Политика
МИД Мексики выразил обеспокоенность ситуацией на границе с США
Мексика направила в посольство США официальную ноту с выражением обеспокоенности ситуацией на некоторых переходах через мексикано-американскую границу.
Обновлено в 18:47
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа о ядерном разоружении
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что России и Китаю наряду с США необходимо избавиться от любого вида ядерного оружия.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
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ОАЭ подписали сделки с Китаем на $3,4 млрд на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине
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Обновлено в 18:49
Футбол
Клопп: «В матче с „Хаддерсфилдом“ у нас получалось практически всё»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом».
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Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
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Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба
Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
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Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Китай испытывает многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics обнаружил, что в КНР проходит испытания прототип перспективной многоразовой гиперзвуковой ракеты.
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Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
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