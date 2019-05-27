Футбол

Адиев сообщил, что покинет пост главного тренера «Анжи»Спорт-Экспресс вчера в 21:16

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что покинет свой пост. Команда заняла 15-е место и вылетела из премьер-лиги.
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Адиев сообщил, что покинет пост главного тренера «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 21:16

Адиев: «Не вижу никаких шансов для „Анжи“ сохранить профессиональный статус»

Sport24.ruвчера в 19:51

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАССвчера в 12:21

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Коммерсантъвчера в 13:17
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Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено вчера в 01:37
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания ждут окончательного решения по поводу места для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 01:41
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено вчера в 17:55
Технологии

За $1 млн продается ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами

Как сообщает The Verge, речь идет о ноутбуке, программное обеспечение которого заряжено шестью самыми опасными на сегодняшний день вирусами.
Обновлено в 01:31
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: «Рита Дакота, тебе под носом изменяли, ты себя пожалей»

Рита Дакота неожиданно высказалась по поводу давнего конфликта Алены Водонаевой с Айзой Анохиной и другими представителями шоу-бизнеса.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией

Украина теряет десятки миллиардов долларов в результате политики Киева по деградации экономических связей с Россией.
Обновлено в 01:32
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

Обновлено в 01:23
Происшествия

Причастного к крупному лесному пожару мужчину задержали в Забайкалье

Полицейские в Забайкальском крае задержали мужчину, от неосторожных действий которого сгорело около 600 гектаров леса.
Обновлено в 01:01
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Гаджеты

AMD представила семейство графических карт Radeon RX 5000 на базе Navi

В основе видеокарт Radeon RX 5000 лежит новая архитектура GPU, получившая название Radeon DNA (RDNA), которая представляет собой дальнейшее развитие появившейся семь лет тому назад Graphics Core Next (GCN).
Обновлено в 00:45
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ.
Обновлено в 00:32
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Автоспорт

Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако

Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Медики рассказали о ранних признаках деменции

Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
Обновлено вчера в 22:06
Авто

АвтоВАЗ рассказал, кто покупает автомобили LADA

Что касается LADA, то если брать в расчет исключительно новые автомобили, то средний возраст покупателя – около 40 лет.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Полет американских спутников над Россией засняли на видео

Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района Республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
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Сын миллиардера опубликовал первое фото с Катей Жужей

В начале мая стало известно о том, что бывшая ведущая проекта «ДОМ-2» вышла замуж за сына миллиардера Артема Маркелова.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поддержал строительство глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области.
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Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
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Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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