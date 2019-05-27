Футбол

Адиев покидает пост тренера «Анжи»Замана вчера в 21:05

Напомним, что в последнее время «Анжи» переживает серьёзные финансовые трудности.
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Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие

Советский спорт02:48

Адиев сообщил, что покинет пост главного тренера «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 21:16

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАССвчера в 12:21

Адиев: «Не вижу никаких шансов для „Анжи“ сохранить профессиональный статус»

Sport24.ruвчера в 19:51
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Происшествия

Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом

Обновлено в 06:38
Транспорт

Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров

Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Гройсман прокомментировал возможность дефолта на Украине

Покидающий пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман раскритиковал предложение объявить дефолт в стране.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Общество

Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

За три года российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представляют документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения.
Обновлено в 05:37
Политика

США отказались заключать торговую сделку с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Политика

Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа»

Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.
Обновлено в 05:55
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей Lada

Обновлено в 01:12
Общество

Жириновский признал право женщин, не желающих иметь детей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал тех женщин, которые сознательно отказываются создавать семью и рожать детей.
Обновлено в 06:01
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Наука

Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти

Ученые из Мичиганского университета связали наличие цели в жизни с низким риском ранней смерти.
Обновлено в 07:15
Авто

Fiat Chrysler и Renault обсуждают полное слияние

Обновлено в 06:57
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно

Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Автоспорт

Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако

Российский пилот коллектива Toro Rosso Даниил Квят остался доволен гонкой в Монако, где удалось завоевать очередные очки.
Обновлено вчера в 18:23
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Космос

В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния

Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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