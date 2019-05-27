Футбол

Адиев покидает пост тренера «Анжи»Замана 21:05

Напомним, что в последнее время «Анжи» переживает серьёзные финансовые трудности.
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Адиев сообщил, что покинет пост главного тренера «Анжи»

Спорт-Экспресс21:16

Адиев: «Не вижу никаких шансов для „Анжи“ сохранить профессиональный статус»

Sport24.ru19:51

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известия14:02

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвы12:35

Адиев: мой контракт заканчивается в июне, я покидаю «Анжи»

РИА Новости12:24

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАСС12:21

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Коммерсантъ13:17
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Общество

Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб

Обновлено в 20:57
Политика

СКР начал проверку после нападения главы района Хакасии на журналиста

Следственный комитет России проводит проверку по факту появления в интернете видеоролика, на котором глава Ширинского района республики Хакасия, единоросс Сергей Зайцев толкает корреспондента «России 24».
Обновлено в 21:57
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области.
Обновлено в 22:13
Общество

В Уфе распродают арестованные квартиры

В Уфе с молотка уйдут арестованные квартиры. Очередной аукцион по продаже имущества должников состоится 14 июня.
Обновлено в 21:24
Космос

«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»

Обновлено вчера в 20:21
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую компанию в чёрный список.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Общество

В Нью-Йорк Таймc вышла статья про протесты в Окуловке: «Всего два часа до Москвы, Окуловка будто родом из прошлого века». Полный перевод материала

Сегодня, 25 мая, в Нью-Йорк Таймс вышла статья журналиста Эндрю Крамера о протестах медиков в Окуловке.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Космос

В ночь на 26 мая к Земле приблизился потенциально опасный астероид

Обновлено вчера в 22:15
Хоккей

Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Авто

Chery рассекретила новое поколение Tiggo 8

28 мая на китайский рынок выходит новое поколение Tiggo 8, которое получило ряд обновлений.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Авто

Что такое минивэн и чем отличаются автомобили данного типа

От остальных типов кузовов минивэны отличает максимальное увеличение внутреннего объема салона как одна из главных целей разработчиков.
Обновлено в 11:25
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Происшествия

В Канаде более 600 спасателей пытаются справиться с лесным пожаром

Более 600 пожарных брошено на тушение крупного лесного пожара в канадской провинции Альберта с конца прошлой недели.
Обновлено в 22:30
Экономика

В магазинах России станет меньше ценников

Минпромторг разработал проект постановления, согласно которому в правила продажи отдельных видов товаров вносятся изменения и соответственно уменьшается количество ценников.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Здоровье

В Баргузинскую ЦРБ отправили замминистра здравоохранения

В Бурятии в Баргузинскую центральную районную больницу отправили заместителя министра здравоохранения республики.
Обновлено в 22:23
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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