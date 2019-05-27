Футбол

Адиев покидает пост тренера «Анжи»Замана вчера в 21:05

Напомним, что в последнее время «Анжи» переживает серьёзные финансовые трудности.
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Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

Sport24.ruвчера в 19:38

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАССвчера в 12:21

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Коммерсантъвчера в 13:17

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02

Магомед Адиев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»

Говорит Москвавчера в 12:28
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Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Политика

В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Обновлено вчера в 14:12
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Теннис

Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Парусник «Мир» из Петербурга снес в Германии микроавтобус

Русские моряки не смогли незаметно отчалить от берега Германии. Петербургский парусник «Мир» оставил на одном из автомобилей повреждения.
Обновлено вчера в 20:34
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Италии спущен на воду новый УДК L 9890 Trieste для ВМС страны

В Италии спущен на воду новый универсальный десантный корабль L 9890 Trieste.
Обновлено в 02:58
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Кино

Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»

Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

Заявлено, что Турция поставила оружие боевикам в Идлиб

Обновлено вчера в 05:56
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Общество

Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето

27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Очень круто»: Артем Дзюба обратился к фанатам «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с благодарностью, ведь домашняя арена сине-бело-голубых в этом сезоне стала самой посещаемой в России, сообщает пресс-служба петербургского коллектива.
Обновлено в 01:15
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Обновлено вчера в 12:45
Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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