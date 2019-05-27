Футбол
Адиев покидает пост тренера «Анжи»Замана вчера в 21:05
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Микрорегулирование сочли слишком радикальным
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Опубликована видеозапись сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись сопровождения ракетоносцев Ту-95MС истребителями MиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:40
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Теннис
Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Парусник «Мир» из Петербурга снес в Германии микроавтобус
Русские моряки не смогли незаметно отчалить от берега Германии. Петербургский парусник «Мир» оставил на одном из автомобилей повреждения.
Обновлено вчера в 20:34
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Италии спущен на воду новый УДК L 9890 Trieste для ВМС страны
В Италии спущен на воду новый универсальный десантный корабль L 9890 Trieste.
Обновлено в 02:58
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Кино
Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс»
Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.
Обновлено вчера в 21:18
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
Заявлено, что Турция поставила оружие боевикам в Идлиб
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Народные приметы: День Сидора Огуречника предсказывает прохладное лето
27 мая в народном календаре получило название День Сидора Огуречника.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Очень круто»: Артем Дзюба обратился к фанатам «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды с благодарностью, ведь домашняя арена сине-бело-голубых в этом сезоне стала самой посещаемой в России, сообщает пресс-служба петербургского коллектива.
Обновлено в 01:15
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18