Адиев продолжит работу с «Анжи»Спорт-Экспресс 04:07

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев продолжит работу с командой. Об этом сообщил генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов. В 21-м туре чемпионата России "Анжи" уступил "Краснодару" (0:5). После матча Адиев заявил, что подаст в отставку.

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