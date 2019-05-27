Футбол
Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»РИА Новости вчера в 12:24
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил РИА Новости, что покидает свой пост по окончании контракта. "Анжи" в воскресенье в матче 30-го тура чемпионата России проиграл дома екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:2 и занял в турнирной таблице 15-е место.
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Культура
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Политика
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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
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Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
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Происшествия
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Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
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Футбол
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Обновлено в 00:10
Экономика
«Россети» в I квартале увеличили чистую прибыль по МСФО на 23%
Чистая прибыль группы "Россети" в первом квартале 2019 года составила 40,768 миллиарда рублей, что на 22,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчёта компании.
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Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
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В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации
Обновлено в 07:30
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
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Происшествия
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На станции Шиес группа мужчин в форме охранников попробовала вытеснить протестующих с площадки строительства, чтобы туда могли заехать КАМАЗы со стройматериалами, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Армейский спецназ отбил атаку условных террористов на воинскую часть в Сибири
По замыслу учений, условный противник проник на территорию воинской части, захватил военный объект с заложниками.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Финансы
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Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Экономика
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Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
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Религия
Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
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Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать
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Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14