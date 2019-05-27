Футбол

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»РИА Новости вчера в 12:24

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил РИА Новости, что покидает свой пост по окончании контракта. "Анжи" в воскресенье в матче 30-го тура чемпионата России проиграл дома екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:2 и занял в турнирной таблице 15-е место.
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Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие

Советский спорт02:48

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

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Sport24.ruвчера в 19:51

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Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев сообщил, что покинет пост главного тренера «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 21:16

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

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Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Футбол

Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака»

Защитник "Спартака" Георгий Джикия ответил болельщикам, которые в последнее время обрушили критику на московский клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:01
Здоровье

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Экономика

«Россети» в I квартале увеличили чистую прибыль по МСФО на 23%

Чистая прибыль группы "Россети" в первом квартале 2019 года составила 40,768 миллиарда рублей, что на 22,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчёта компании.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Бизнесмена из списка Титова освободили от условного срока по амнистии

Обновлено в 07:01
Общество

Лувр в Париже закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники музея задыхаются от наплыва посетителей, подчеркивает профсоюз. По его данным, в прошлом году Лувр посетили более 10 млн человек.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации

Обновлено в 07:30
Здоровье

Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.
Обновлено в 05:08
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото

Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес

На станции Шиес группа мужчин в форме охранников попробовала вытеснить протестующих с площадки строительства, чтобы туда могли заехать КАМАЗы со стройматериалами, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 06:40
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Армейский спецназ отбил атаку условных террористов на воинскую часть в Сибири

По замыслу учений, условный противник проник на территорию воинской части, захватил военный объект с заложниками.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало доследственную проверку после обрушения строительных лесов в Приозёрском районе.
Обновлено в 09:01
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
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УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Религия

Шнуров в стихах ответил на слова патриарха Кирилла о храмах

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем Instagram стихотворение, в котором прокомментировал заявление патриарха Кирилла, что РПЦ строит по три храма в сутки.
Обновлено вчера в 11:10
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Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать

Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.
Обновлено в 08:18
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Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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