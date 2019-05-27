Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»РИА Новости вчера в 12:24

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил РИА Новости, что покидает свой пост по окончании контракта. "Анжи" в воскресенье в матче 30-го тура чемпионата России проиграл дома екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:2 и занял в турнирной таблице 15-е место.

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

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