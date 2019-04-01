Футбол

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»Спорт-Экспресс 14:11

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что продолжит работу с клубом до конца сезона. Накануне после поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ он объявил, что уходит в отставку. Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев оставит его на посту.
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Адиев — о решении остаться в «Анжи»: определяющим для меня стал звонок Бердыева

Чемпионат15:50

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Спорт-Экспресс14:11

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Sportbox.RU14:45

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Матч ТВ14:45

Магомед Адиев не покинет клуб

Все про Спорт ру15:30
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Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Футбол

На стадионе «Динамо» началась замена газона

На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Культура

Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя

Обновлено в 03:26
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Происшествия

При столкновении автобуса и грузовиков в Пермском крае погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в Пермском крае.
Обновлено в 15:57
Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Спорт

Тутберидзе рассказала, почему не сложилась ее спортивная карьера

Обновлено в 13:27
Здоровье

Названы 5 сигналов организма о злоупотреблении солью

Один из четких сигналов об излишках соли в организме – в конце дня появляется сильно выраженная отечность конечностей.
Обновлено в 09:42
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Авто

Genesis представит в Нью-Йорке новый электроконцепт

В рамках автосалона в Нью-Йорке, который состоится в середине апреля, компания Genesis представит новый электрический прототип.
Обновлено в 06:24
Финансы

ВТБ вышел из состава акционеров санкционного «Еврофинанс Моснарбанка»

ВТБ, второй по активам банк в России, вышел из состава акционеров санкционного "Еврофинанс Моснарбанка", следует из сообщения банка.
Обновлено в 03:09
Наука

Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом

В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Космос

Россия запустит первый спутник для Туниса

Обновлено в 13:43
Общество

Гороскоп на апрель по знакам зодиака: о жизни и любви

В первой половине апреля могут быть трудности в семейной жизни, во второй станет легче.
Обновлено в 02:07
Политика

«Единая Россия» предложила продлить работу комиссии по хостелам

Фракция «Единая Россия» предлагает продлить работу согласительной комиссии Госдумы и Совета федерации (СФ), чтобы выйти на компромиссный вариант закона, запрещающего открывать хостелы в многоквартирных домах.
Обновлено в 06:33
Наука

В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей

Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Финансы

Россия выдаст Белоруссии кредит до 600 миллионов долларов

Белоруссия получит кредит от России на 600 миллионов долларов на погашение текущего долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 15:37
Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

Обновлено в 15:37
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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