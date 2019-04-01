Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»Спорт-Экспресс 14:11

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что продолжит работу с клубом до конца сезона. Накануне после поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ он объявил, что уходит в отставку. Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев оставит его на посту.

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

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