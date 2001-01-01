Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»Спорт-Экспресс 14:11

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что продолжит работу с клубом до конца сезона. Накануне после поражения от "Краснодара" (0:5) в 21-м туре РПЛ он объявил, что уходит в отставку. Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев оставит его на посту.

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Экономика Минфин предложил ввести новые налоги Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Политика Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо во время концерта в клубе Звезду пришлось под руки вести в гримерку. Ольге Бузовой стало плохо после концерта в одном из ночных клубов Подмосковья.

Политика Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка» В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.

Здоровье Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.

Политика Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Происшествия Суд перешел к этапу прений в рассмотрении апелляции Хорошавина Выступает бывший зампред регионального правительства Сергей Карепкин — он излагает суду свою позицию по уголовному делу.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Армия и оружие В порт Одессы вошли два корабля НАТО В понедельник, 1 апреля, два военных корабля Североатлантического альянса вошли в порт Одессы.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Экономика Путин подписал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий, начисленных с 1 января 2019 года, сверх прожиточного минимума.

Политика Премьер Норвегии надеется на продолжение диалога с Россией Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг заявила о желании продолжить диалог с Россией. Норвегия надеется на продолжение диалога с Россией.

Политика Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.

Политика Британские депутаты снова не смогли найти альтернативу Brexit Депутаты Палаты общин британского парламента снова не смогли выбрать альтернативный вариант Brexit, сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования, проходившего 1 апреля.

Космос Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий? Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Политика США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.

Финансы Россия даст Белоруссии $600 млн в кредит О намерении главы государства Владимира Путина предоставить Минску государственный кредит в размере до $600 млн сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Политика Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Футбол Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Политика В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.