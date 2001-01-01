Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»Sports.ru вчера в 21:12
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
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Адиев — о решении остаться в «Анжи»: определяющим для меня стал звонок Бердыева
Чемпионатвчера в 15:50
Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»
Sportbox.RUвчера в 14:45
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину
Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
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В городах Подмосковья отремонтируют несколько поликлиник и стационаров
Губернатор поручил начать возведение поликлиники в микрорайоне Коломны «Подлипки».
Обновлено в 03:48
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Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris
Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari
Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
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Политика
Германия предъявила ряд требований к Зеленскому
Как отметил заместитель главы фракции ХДС/ХСС Йоганн Вадефул, комментируя промежуточные результаты голосования на Украине, Владимиру Зеленскому предстоит "еще много работы" до воскресенья, 21 апреля.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
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Мэр Курска Николай Овчаров попросил об отставке
Напомним, что Николай Овчаров находится на своем посту уже второй срок - в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой администрации города Курска.
Обновлено в 03:30
Общество
Мужчинам хотят разрешить забирать фамилии у бывших жен
В России мужчинам предлагают дать право забирать у бывших жен свою фамилию после развода.
Обновлено в 03:04
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
Citroen Jumpy получил три новые модификации
Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Финансы
Иностранцы купили ОФЗ на 249 млрд рублей
В I квартале 2019 года иностранные инвесторы приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 249 млрд рублей.
Обновлено в 03:11
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В штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским
В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не видят смысла в проведении телевизионных дебатов c действующим президентом Петром Порошенко.
Обновлено в 03:27
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Нетаньху встретится с Путиным в четверг
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться в четверг в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Обновлено в 04:18
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 22 копейки – до 65,39 рубля, курс евро поднялся на 18 копеек – до 73,26 рубля.
Обновлено в 03:15
Авто
Аналитики: электрокары сравняются с ДВС по стоимости владения
В BCG уточняют, что стоимость владения электромобилем в 2022 году сравняется со стоимостью автомобиля с ДВС в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») при 10-летнем сроке владения.
Обновлено в 04:23
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Глава российского МВД прибыл с визитом в КНДР
В сообщении ЦТАК говорится, что глава российского МВД Колокольцев вместе с сопровождающими прибыл в Пхеньян 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Петербурге двое мужчин угнали Mercedes из автосервиса
Полицейские поймали их за час В Санкт-Петербурге двое мужчин угнали иномарку Mercedes из автосервиса на 26-й линии Васильевского острова.
Обновлено в 04:20
Общество
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона.
Обновлено вчера в 17:05