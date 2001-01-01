Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»Sports.ru вчера в 21:12

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
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Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Sports.ruвчера в 21:12

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Спорт-Экспрессвчера в 14:11

Адиев — о решении остаться в «Анжи»: определяющим для меня стал звонок Бердыева

Чемпионатвчера в 15:50

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Матч ТВвчера в 14:45

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Sportbox.RUвчера в 14:45

Магомед Адиев: Определяющим для меня стал звонок Бердыева

Советский спортвчера в 17:42

Адиев – о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим был звонок Бердыева. Его слова останутся со мной навсегда»

Бомбардир.рувчера в 16:37
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Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:34
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
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В городах Подмосковья отремонтируют несколько поликлиник и стационаров

Губернатор поручил начать возведение поликлиники в микрорайоне Коломны «Подлипки».
Обновлено в 03:48
Авто

Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Автоспорт

Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari

Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Политика

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Как отметил заместитель главы фракции ХДС/ХСС Йоганн Вадефул, комментируя промежуточные результаты голосования на Украине, Владимиру Зеленскому предстоит "еще много работы" до воскресенья, 21 апреля.
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Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров попросил об отставке

Напомним, что Николай Овчаров находится на своем посту уже второй срок - в 2008 и 2013 годах — избирался на конкурсной основе депутатами Курского городского Собрания главой администрации города Курска.
Обновлено в 03:30
Общество

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В России мужчинам предлагают дать право забирать у бывших жен свою фамилию после развода.
Обновлено в 03:04
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Citroen Jumpy получил три новые модификации

Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
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На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:48
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Финансы

Иностранцы купили ОФЗ на 249 млрд рублей

В I квартале 2019 года иностранные инвесторы приобрели облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 249 млрд рублей.
Обновлено в 03:11
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Обновлено в 03:27
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В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Обновлено в 02:35
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Определены самые высокооплачиваемые профессии России

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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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