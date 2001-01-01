Футбол
Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»Sports.ru вчера в 21:12
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
|54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
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Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»
Sportbox.RUвчера в 14:45
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