Футбол

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»Sports.ru 21:12

Краснодар — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Вандерсон Соуза
18′
Сергей Петров
30′
Виктор Классон
39′
42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
54′
54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
67′
Магомед Сулейманов
70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
72′
72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
72′
87′
Камиль Закиров
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, почему передумал уходить в отставку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адиев о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим стал звонок Бердыева»

Sports.ru21:12

Адиев – о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим был звонок Бердыева. Его слова останутся со мной навсегда»

Бомбардир.ру16:37

Адиев — о решении остаться в «Анжи»: определяющим для меня стал звонок Бердыева

Чемпионат15:50

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Матч ТВ14:45

Магомед Адиев: «Меня бы не красило решение уйти из „Анжи“ в такой тяжелый период»

Sportbox.RU14:45

Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Спорт-Экспресс14:11

Магомед Адиев: Определяющим для меня стал звонок Бердыева

Советский спорт17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Экономика

Социальные пенсии в России увеличились

Социальные пенсии в России увеличились на 2% сегодня, 1 апреля.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах

Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено в 10:01
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Обновлено в 08:30
Кино

В Санкт-Петербурге умер российский актёр Александр Васильев

В Санкт-Петербурге на 61 году жизни скончался российский актёр Александр Васильев, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» и «Особенностях национальной охоты».
Обновлено в 20:46
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Политика

СМИ рассказали, как НАТО «обманул» Горбачева

Ранее Горбачев рассказал, что помогло вывести советские войска из Афганистана.
Обновлено в 22:06
Общество

Лос-Анджелес и Сан-Франциско могут ввести плату за въезд в центр

Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже проводят исследования на тему взимания платы за въезд в центр.
Обновлено в 20:59
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей

По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Общество

Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России

Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено в 05:13
Наука

Разработана спасающая от бессонницы пижама

Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Наука

Ученые из ДВФУ предложили перспективный способ лечения рака груди

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов совместно с Университетской клиникой Женевы установили, что антибиотик клофазимин — лекарство против лепры — можно потенциально успешно использовать при лечении рака груди, сообщает ДВФУ.
Обновлено в 22:11
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур

Обновлено в 13:05
Происшествия

«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

Источники газеты «Коммерсантъ», знакомые с ходом расследования крушения бизнес-джета в Германии, говорят, что пока доминирует одна версия случившегося.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Американский бомбардировщик заметили у границ России

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Осипов съездил к доведшей его до слез многодетной матери

Обновлено в 08:54
Политика

Европейские наблюдатели рассказали о нарушениях на украинских выборах

Руководитель миссии Европейского бюро по наблюдению за выборами (ENEMO) на Украине Златко Вуйович заявил в эфире программы "Свобода слова", что нарушения на президентских выборах в Незалежной имели место, однако существенно не сказались на итоги голосования.
Обновлено в 19:26
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об усилении военной группировки в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит военное присутствие в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Обновлено в 19:19
Политика

Помпео рассказал, какого сотрудничества США хотят от России

Помпео подчеркнул, что диалог между Россией и США возможен в тех сферах, где интересы двух стран совпадают.
Обновлено в 17:05
Авто

Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено в 06:29
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Обновлено в 20:30
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль

Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.
Обновлено в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное